EL AL : Shlomi Osmo nommé Directeur Commercial et Marketing France

Article publié le 13 mai 2023 par David Dagouret

Shlomi Osmo rejoint la compagnie EL AL en 2007 et y a occupé de nombreux postes.

EL AL, la compagnie aérienne nationale israélienne, annonce la nomination de Shlomi Osmo au poste de Directeur Commercial et Marketing France.

Passionné par l’aérien depuis toujours, Shlomi Osmo rejoint la compagnie EL AL en 2007 et y a occupé de nombreux postes, notamment celui de Directeur général Suisse et Senior Manager adjoint pour l’Europe centrale avant de devenir Directeur Commercial et Marketing France.

Connu pour sa passion des voyages et de l’industrie aéronautique, ainsi que pour son expertise en marketing, il sera chargé de développer et de mettre en œuvre les stratégies de développement et de renforcement de la marque EL AL et de stimuler la croissance de la compagnie en France. Il opérera au bureau de Paris, sous la responsabilité d’Oranit Bel Halachmi, Senior Director Central-West Europe and Africa.

Oranit Bel Halachmi, Senior Director chez EL AL a déclaré : "EL AL continue de valoriser ses talents, et nous sommes persuadés que Shlomi Osmo jouera un rôle essentiel en accompagnant nos équipes en France et en renforçant notre présence auprès des partenaires et acteurs du tourisme français. Je suis ravi d’accepter ce poste pour contribuer au succès d’EL AL en France, une entreprise avec une histoire riche et une culture d’entreprise forte. » a déclaré Shlomi Osmo « Je suis impatient de collaborer avec nos équipes dévouées, réactives et professionnelles. Nous sommes engagés à travailler en étroite collaboration avec l’industrie du tourisme et continuer à fournir un service exceptionnel à nos clients."