La 50e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais ouvre ses portes.

Article publié le 27 mai 2023 par David Dagouret

L'édition 2023 du temps des hélices est officiellement ouverte.

Le meeting de Cerny-La Ferté-Alais vient d'ouvrir ses portes pour ce week-end de Pentecôte. Le soleil est déjà au rendez-vous ce samedi matin et il devrait rester jusqu'à la fin de l'événement, dimanche soir. Les passionnés veulent profiter de ce temps radieux et viennent en masse. En effet ce samedi matin, on dénombrait énormément d'embouteillages dans le secteur des communes de Cerny, Itteville et La Ferté-Alais ainsi le temps de trajet est important pour monter jusqu'aux parkings de l'aérodrome.

Comme les éditions précédentes, les spectateurs peuvent contempler de nombreux appareils sur le statique et l'après-midi sera destiné à la présentation en vol.

L'équipe d'Aeroweb-fr.net est présente et vous fera vivre l'événement durant ce week-end.