Article publié le 14 mai 2023 par David Dagouret

Cette édition est particulière car elle marquera le 50e anniversaire de l'Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS).

L’édition 2023 du Temps des Hélices proposée chaque année lors du week-end de la Pentecôte par l'Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS), sera la 50e édition. Elle aura lieu dans maintenant 12 jours, les 27 et 28 mai 2023.

Cette édition est particulière car elle marquera le 50e anniversaire de l'Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS). Fin 2022, l’AJBS a fêté ses 50 ans. C’est en effet en 1972 qu’a été créée, sur l'aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais, l’Amicale aéronautique de Cerny La Ferté-Alais qui deviendra quelques années plus tard l’AJBS. 50 ans plus tard, "Le Temps des Hélices” est devenu un événement incontournable de la saison des meetings en Europe, par son plateau et par ses animations au sol ou le spectacle pyrotechnique.

D'ailleurs, Aeroweb-fr.net est présent à cet événement chaque année depuis plus de 13 ans.

Chaque matin, le public peut approcher les avions via l’exposition statique permettant des contacts avec les pilotes et mécaniciens. Diverses animations (séances de dédicaces, exposition de motos anciennes, troupes de reconstitution historique, groupes musicaux, visites de cockpits…) sont au programme de la matinée tandis que des vols de découverte peuvent être effectués. L’après-midi est dédiée aux présentations en vol avec un spectacle de plus de 5h00 comprenant près d’une centaine d’appareils évoluant dans le ciel de l’Essonne. Le spectacle déroule l’histoire de l’aéronautique par tableaux thématiques, depuis le temps des pionniers jusqu’aux appareils de dernière génération, civils et militaires – spectacle commenté, accompagné d’une illustration sonore signée Gilbert Courtois. La direction des vols est assurée par Michel Geindre.

TARIFICATION 2023

Vente de billets uniquement via le site internet https://letempsdeshelices.fr/billetterie/

Entrée meeting par personne, visite exposition statique et parking voiture inclus :

– Adulte : 32 €

– Enfants moins de 12 ans : gratuit

– Enfants de 12 à 16 ans : 15 €

– Groupe plus de 20 personnes : 28 €/personne, contacter le bureau AJBS via [email protected] ou +33 (0)1 64 57 55 85

– Billet valable sur 2 jours : 20 € + 28 € x 2/personne (76 € pour une personne)

– Prix camping-cars, visite exposition statique inclue : (aucunes commodités)

– Pas de camping-cars le vendredi soir.

– Pas de camping sur le terrain d’aviation : s’adresser aux campings de Boissy-le-Cutte,́ Itteville, La Ferté-Alais, Mondeville.

HORAIRES DE LA FÊTE AERIENNE

– L’aérodrome sera ouvert au public, samedi 27 et dimanche 28 mai, à partir de 7h00. Attention ! Accès réservé le vendredi 26 et le lundi 29 mai aux seules personnes autorisées.

– Matin

9h00 à 12h15 : Grande exposition statique des avions participant au meeting

8h30 à 12h00 : Baptêmes de l’air

– Après-midi :

12h50 à 18h30 : le samedi : “Le Temps des Hélices”, présentations en vol...

12h50 à 18h30 : le dimanche : “Le Temps des Hélices”, présentations en vol...

– Programmation identique les 27 et 28 mai (selon contraintes techniques et météo)

– Restauration possible sur place

– Informations complémentaires sur les sites: https://letempsdeshelices.fr/ & http://www.ajbs.fr/