Meeting Cerny-La Ferté-Alais 2023 : qui commentera la 50e édition ?

Article publié le 21 mai 2023 par David Dagouret

Qui succédera à Bernard Chabbert, commentateur de cette fête aérienne depuis 1974 ?

Bernard Chabbert, pilote, journaliste, passionné d'aviation était le commentateur de la fête aérienne "le temps des hélices" depuis 1974, mais il s'en est allé en décembre dernier. L'édition 2023, qui se tiendra la semaine prochaine, les 27 et 28 mai, marquera le 50e anniversaire de cet événement incontournable du monde aéronautique, mais qui commentera cette fête aérienne ?

D'après nos informations, les personnes qui présentrons la 50e édition du temps des hélices sont Michel Benichou et Frédéric Beniada.

Frédéric Beniada, 54 ans, est un écrivain et journaliste spécialisé "aéronautique et défense". Il est journaliste à France Info et France Inter depuis 1991, vous pouvez le voir régulièrement sur France Info TV. Il est, entre autres, chargé du suivi de l’actualité aéronautique.

Frédéric Beniada est également pilote instructeur avion, il est membre du conseil d’administration de l’Aéro-Club de France, l'un des organisateurs de la coupe Breitling 100/24, et membre de l'association humanitaire Les chevaliers du ciel.

Il est également commentateur de meetings aériens et présentateur officiel des meetings de l'Armée de l'air ainsi que du meeting aérien de Roanne.

Michel Bénichou (74 ans) est journaliste et a été rédacteur en chef du Fana de l'Aviation de 1982 à 1991. Il est également pilote privé depuis 1991. Il est l'auteur de deux portraits de Charles Lindbergh et Alberto Santos-Dumont. Il a aussi traduit une douzaine de livres consacrés à l'aéronautique, commenté et réalisé des reportages pour la télévision, et participe à des émissions radiophoniques.