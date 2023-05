Philippine Airlines choisit l'A350-1000 pour sa future flotte long-courrier

Article publié le 13 mai 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne a signé une commande pour l'achat de 9 Airbus A350-1000.

Philippine Airlines (PAL) a signé un protocole d'accord avec Airbus pour l'achat de neuf A350-1000. Dans le cadre du projet de flotte ultra long-courrier de la compagnie philippine, l'A350-1000 sera exploité sur les services sans escale entre Manille et l'Amérique du Nord, notamment vers la côte est des États-Unis et le Canada.

Ce nouvel appareil rejoindra les deux A350-900 déjà en service au sein de la compagnie et qui desservent actuellement des destinations en Amérique du Nord, en Asie et en Australie.

Le capitaine Stanley K. Ng, président et directeur des opérations de Philippine Airlines, a déclaré que le rayon d'action de l'A350-1000 permettrait à la compagnie d'assurer des liaisons transpacifiques et transpolaires sans escale, dans les deux sens, tout au long de l'année. Il s'agira notamment de certains des vols commerciaux les plus longs au monde, comme ceux reliant les Philippines à New York et à Toronto. Avec une flotte d'A350 élargie, PAL pourra à nouveau offrir une liaison directe entre les Philippines et l'Europe.

Philippine Airlines exploite plusieurs types d'Airbus sur son réseau. Outre l'A350 sur les liaisons intercontinentales long-courriers, PAL exploite des A330-300 à destination du Moyen-Orient, de l'Australie et de divers points d'Asie. La compagnie nationale philippine exploite également une flotte de monocouloirs A320 et A321 sur son réseau domestique et régional à partir des hubs de Manille et de Cebu.

Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus, a déclaré : "En transportant les passagers plus loin et dans un plus grand confort, l'A350 apporte un changement radical en termes d'efficacité énergétique et une contribution immédiate et significative à la réduction des émissions. Ce sont ces caractéristiques qui ont fait de l'A350 le choix des principales compagnies aériennes du monde entier. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec Philippine Airlines, notre client de longue date, dans le cadre de son programme de modernisation de sa flotte long-courrier."

