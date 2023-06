Le Bourget 2023 : Air Algérie a commandé huit Boeing 737 MAX

Article publié le 23 juin 2023 par David Dagouret

La compagnie algérienne s'est également engagée à acquérir deux Boeing 737-800 convertis en avions cargos.

Boeing et Air Algérie ont confirmé au début du salon du Bourget, une commande de huit avions 737 Max 9. La compagnie nationale algérienne a également signé un protocole d'accord portant sur deux Boeing 737-800 Converted Freighters (BCF).

Air Algérie exploite une flotte monocouloir de plus de 30 avions Boeing 737 dont des 737-500, 737-600 et 737-800.

Yacine Benslimane, directeur général d'Air Algérie a déclaré : "Cette commande contribuera au développement de la flotte d'Air Algérie. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'extension de la flotte d'Air Algérie par l'achat de nouveaux appareils."

Stan Deal, président et CEO de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Le 737-9 est parfaitement adapté au réseau régional d'Air Algérie, lui offrant une capacité et une flexibilité supplémentaires pour opérer en toute transparence avec sa flotte de 737 existante. En outre, les 737-800 Boeing Converted Freighters, très fiables et performants, permettront à Air Algérie de saisir des opportunités croissantes dans le domaine du fret, au-delà de son activité de transport de passagers."

