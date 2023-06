Air Austral célèbre les 20 ans de sa liaison entre Paris et La Réunion

Article publié le 30 juin 2023 par David Dagouret

Le 28 juin dernier, la compagnie a fêté le 20e anniversaire de cette ligne.

Le 28 juin dernier, Air Austral a célèbré les 20 ans de sa ligne Paris – La Réunion. Cette liaison est née d’une volonté des collectivités locales réunionnaises, la région Réunion et le Conseil Général, alors actionnaires d’Air Austral. Le 28 juin 2003, dans la soirée, deux avions aux couleurs d’Air Austral décollaient presque simultanément de Paris-Charles-de-Gaulle, en France métropolitaine et de l’aéroport Roland-Garros.

Air Austral propose, aujourd’hui, jusqu’à 2 vols quotidiens opérés en Boeing 777-300ER, reliant Paris à La Réunion. Air Austral transporte en moyenne 1,2 million de passagers par an dont plus de 500 000 entre la France métropolitaine, La Réunion et Mayotte.

Joseph Bréma, Président du Directoire d’Air Austral, a déclaré : "Alors que nous entamons cette troisième décennie de l’exploitation de la ligne Paris-La Réunion, nous réaffirmons plus que jamais notre engagement à maintenir des standards d'excellence à bord de nos avions, à participer au désenclavement aérien des 87ème et 101ème départements français et à offrir des voyages mémorables à nos clients. Cette liaison dont nous célébrons aujourd’hui le 20ème anniversaire restera une ligne emblématique de la compagnie. Je suis profondément reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce nouveau dimensionnement, permettant aujourd’hui à Air Austral d’être plus qu’un simple transporteur. Nous poursuivons l’histoire passionnante, fondée par un Réunionnais, Monsieur Gérard Ethève, grâce à qui tout est devenu possible. Je souhaite aujourd’hui lui témoigner ma réelle considération. Air Austral est plus que jamais le trait d’union entre La France Hexagonale, l’île de la Réunion et les îles voisines de l’océan Indien, reliant les cœurs, rapprochant les familles et participant à l’ouverture vers le monde et la découverte de nouveaux horizons. Je souhaiterais en ce 20ème anniversaire remercier nos clients pour leur fidélité, témoigner ma gratitude à nos actionnaires et partenaires pour leur confiance et leur soutien indéfectible et enfin féliciter l’ensemble du personnel de la compagnie, sans qui nous ne pourrions évoquer des moments comme celui-ci. Célébrons ensemble ces deux décennies de voyages et de moments précieux, tout en regardant vers l’avenir avec détermination. "

