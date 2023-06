Le Bourget 2023 : Air India confirme la commande de 250 avions Airbus

Article publié le 20 juin 2023 par David Dagouret

Air India a confirmé sa commande de 250 avions Airbus et a sélectionné un package de maintenance et de digital Airbus pour accompagner la stratégie de transformation et de croissance de la compagnie aérienne.

La commande d'avions comprend 140 A320neo et 70 monocouloirs A321neo ainsi que 34 A350-1000 et six gros-porteurs A350-900. La compagnie aérienne avait signé une lettre d'intention pour acquérir ces appareils en février 2023.

