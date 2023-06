Air Transat relie le Canada à l’Algérie grâce à l’ajout d’ASL Airlines France à sa plateforme d’interligne virtuel

Article publié le 16 juin 2023 par David Dagouret

Cet ajout porte à 10 le nombre de partenaires disponibles via la plateforme connectair par Air Transat.

Air Transat étoffe son service d’interligne virtuel grâce à l’intégration des vols d’ASL Airlines France à sa plateforme innovatrice connectair par Air Transat. Celle-ci permet désormais aux voyageuses et voyageurs du Canada de combiner certains vols d’Air Transat et d’ASL Airlines France afin de s’envoler en toute simplicité vers l’Algérie (Alger, Annaba, Bejaïa) via une correspondance à Paris Charles-de-Gaulle ou Lyon.

Cet ajout porte à 10 le nombre de partenaires disponibles via la plateforme connectair par Air Transat et à plus de 275 le nombre total de destinations supplémentaires accessibles en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Amérique centrale et du Sud, ainsi qu’au Canada.

Notons que l’offre de correspondances est disponible dans le moteur de recherche sur airtransat.com et par l’entremise de certains comparateurs de vols. La réservation inclut également un service d’assistance en cas de retard ou d’annulation de vol, assurant ainsi aux voyageuses et voyageurs d’arriver à destination dans les meilleurs délais.

Sur le même sujet