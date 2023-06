ATR nomme Alexis Vidal au poste de Directeur commercial

Article publié le 30 juin 2023 par David Dagouret

Alexis Vidal a été nommé Directeur Commercial d’ATR, à compter du 26 juin 2023. Directement rattaché à Nathalie Tarnaud Laude, sa Présidente, Alexis rejoint le Comité exécutif de l'entreprise. Il succède à Fabrice Vautier qui prend de nouvelles responsabilités au sein du groupe.

Alexis Vidal a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'industrie aérospatiale et de la défense. Il a débuté sa carrière au sein du groupe Airbus en 2004 en tant que Responsable du développement commercial au sein de la division satellite, aujourd'hui Airbus Defence and Space. Il a rejoint Airbus Helicopters en 2007 et occupé divers postes à responsabilités au sein du Service Clients, des Offres et Contrats, et des Ventes. Il a été nommé Directeur commercial pour les secteurs de l'énergie et du leasing en 2016. En 2019, il rejoint Airbus Commercial Aircraft en tant que Responsable des ventes pour le Service Client. Dans son dernier poste en 2021, Alexis était responsable du Marketing pour les programmes gros porteurs.

Âgé de 42 ans, Alexis Vidal est titulaire d'un master en ingénierie aéronautique de l'École centrale de Lyon (France) et de l'Imperial College London (Royaume-Uni), et diplômé d'un master en management d'HEC Paris (France).

