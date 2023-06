Bourget 2023 : ouverture du 54e salon international de l'aéronautique et de l'espace

Article publié le 19 juin 2023 par David Dagouret

Quatre ans après la dernière édition, le salon du Bourget ouvre ses portes.

La 54e édition de salon international de l'aéronautique et de l'espace vient d'ouvrir ses portes au Bourget. La dernière édition date de 2019, il y a déjà quatre ans. En effet, la 54e édition de ce Paris Air Show devait initialement se tenir en 2021, mais la pandémie du Covid-19 avait contraint les organisateurs à l'annuler. Comme l'édition précédente, de nombreux concepts électriques, hybrides ou autonomes vont être présentés dans une période où la réduction de co2 est devenue une priorité.

On scrutera en détail les annonces habituelles entre Boeing et Airbus pour savoir lequelle passera le plus des commandes et intentions d'achat durant cette semaine.

Parmi les présentations en vol, on retiendra la présentation de l'Airbus A321XLR, celle du Falcon 6X, mais le moment le plus attendu sera sans aucun doute la première démonstration en France du géant de Boeing, le B777-9.

