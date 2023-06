Article publié le 5 juin 2023 par David Dagouret

Alain Dreyer est décédé le 27 mai dernier lors d'un rallye aérien en Tunisie.

La Fédération Française d'ULM a annoncé la disparition d'Alain Dreyer président fondateur de la Fédération Française d'ULM en 1981. Alain Dreyer avait 78 ans et il a perdu la vie avec sa passagère dans un accident en autogire lors d'un rallye aérien en Tunisie.

Les circonstances précises de l'accident n'ont pas été précisées.

Sébastien Perrot, Président de la Fédération Française d'ULM a déclaré : "Tous les élus de la Fédération, tous les salariés, les cadres, tous celles et ceux qui ont compté dans l'histoire de notre pratique s'associent à notre immense peine et assurent la famille d'Alain et de sa passagère de notre sincère et profonde affection dans ce moment qui nous bouleverse tous."