Flynas confirme un achat de 30 appareils

Article publié le 19 juin 2023 par David Dagouret

La commande totale de la compagnie saoudienne s'élève désormais à 120 avions

Flynas, le transporteur aérien saoudien, a confirmé une commande auprès d'Airbus pour 30 nouveaux avions de la famille A320neo, portant la commande totale de la compagnie aérienne auprès d'Airbus à 120 avions, dont 10 A321XRL.

L'accord a été signé au salon aéronautique de Paris par Bandar Almohanna, directeur général et directeur général de flynas et Christian Scherer, directeur commercial et responsable international d'Airbus.

