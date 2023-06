Icelandair annonce le début de sa liaison saisonnière vers Prague

Article publié le 9 juin 2023 par David Dagouret

Le nouveau service saisonnier sera proposé quatre fois par semaine.

Icelandair annonce le début de son service vers la capitale tchèque, Prague, depuis l’aéroport de Keflavik (Reykjavik). Le nouveau service saisonnier sera proposé quatre fois par semaine : les mardis, jeudis, vendredis et dimanches jusqu’en octobre 2023.



Pour ce vol inaugural, les passagers ont reçu des collations à bord. À l’atterrissage, ils ont été accueillis avec un salut des camions de pompiers locaux alors que l’avion se dirigeait vers le terminal.



Bogi Nils Bogason, Président & CEO d’Icelandair a déclaré : "Prague est un complément passionnant à notre programme d'été déjà bien étoffé. La ville a beaucoup à offrir, notamment en matière de culture, d'art, d'histoire et de gastronomie. Nous voyons de grandes opportunités dans le fait de proposer un vol matinal vers Prague qui s'articule bien avec nos vols nord-américains. Actuellement, il existe peu de liaisons aériennes entre Prague et les États-Unis et le Canada. Nous sommes donc heureux de pouvoir améliorer considérablement les liaisons entre ces marchés et d'offrir des horaires de départ pratiques entre l'Islande et Prague."





