La Planeur Breguet 904 du musée Espace Air Passion d'Angers a été remis en état de vol

Article publié le 26 juin 2023 par David Dagouret

Les travaux de restauration en durée près de dix années.

Le musée de l'Espace Air Passion a annoncé avoir remis en état de vol le planeur historique Breguet 904 n°4 F-CCFN sur l’aéroport d’Angers Loire, après une dizaine d’années de travaux de restauration.

Le Breguet 904 est un planeur biplace, d’une envergure de 20 m et de 9,5 m de long, dessiné par l’angevin Jean Cayla. Il est dérivé du Breguet 901, planeur monoplace, vainqueur des championnats du monde de vol à voile en 1954 et 1956. 18 appareils de ce type seront construits. Celui-ci, immatriculé F-CCFN, est le n°4 est construit en 1958 et livré au Centre National de Challes-les-Eaux. De 1963 à 1980, il est utilisé au Centre National de Saint-Auban sur Durance (04). En 1982, il est rétrocédé à notre association qui le restaure. Il vole régulièrement à partir de 1983 et jusqu’en 2010.

La restauration a débuté en 2012 avec le désentoilage du planeur, un contrôle approfondi de l’ensemble des pièces, avant un nouvel entoilage. Après les confinements liés au Coronavirus, un partenariat a été recherché puis obtenu avec l’Education Nationale, et le Lycée technique de Narcé a pris en compte la remise en peinture de l’aéronef, pour lui rendre sa couleur rouge de sortie d’usine, en 1958, par souci d’authenticité. L’Escadrille Air Jeunesse a également pris part au projet, en s’informant sur le protocole de la restauration, à commencer par la documentation, puis en accompagnant le travail des bénévoles qualifiés, oeuvrant en particulier dans le remplacement des pièces défectueuses ou présentant de l'usure, le contrôle approfondi des pièces critiques puis étalonnage des instruments de bord ainsi que réglage/contrôle des commandes et gouvernes.

La visite de contrôle de l’OSAC (Organisme pour la Sécurité de l’Aviation Civile) le 6 juin 2023 a permis au planeur de retrouver son certificat de navigabilité.

A cette occasion, une journée de présentation de cet appareil sans moteur aura lieu le mercredi 28 juin 2023 à 11h00.

