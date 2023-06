Le Falcon 20 du CNRS intègre le musée aeroscopia

Article publié le 11 juin 2023 par David Dagouret

Le Falcon 20, à l’origine biréacteur d’affaires, a été acquis par le CNRS en 2006 et utilisé jusqu’en 2022

Le Falcon 20 a fait partie des laboratoires volants d’une unité de recherche aéroportée unique en son genre en France : l’infrastructure de recherche Safire (Service des avions français instrumentés pour la recherche en environnement) créée en 2005 par le CNRS, Météo-France et le CNES, et basée sur le site de Toulouse-Francazal, capitale de l’aéronautique et de l’espace.

Afin de fêter l’arrivée de cet avion dans les collections abritées au musée aeroscopia, le CNRS et les Ailes Anciennes Toulouse organiseront une cérémonie le 19 juin 2023. L'occasion d'en apprendre plus sur cet avion dédié à la recherche aéroportée en environnement, en présence de tous les acteurs de ce projet de préservation, au service de la valorisation de la culture scientifique aéronautique.

Confié aux Ailes Anciennes Toulouse fin 2022, en vue de sa conservation statique au sein du musée aeroscopia, le Falcon 20, à l’origine biréacteur d’affaires, a été acquis par le CNRS en 2006 et utilisé jusqu’en 2022 pour la recherche pluri-disciplinaire (chimie et physique) en haute troposphère et basse stratosphère ainsi que pour le test des instruments voués à équiper les satellites d’observation de la Terre. Le Falcon explorait principalement les hautes altitudes jusqu’à 12 000 m. Sa vitesse de croisière au moment de la mesure était de 200 m/s, ce qui en faisait l’avion le plus rapide de la flotte de Safire. En décidant de confier au musée aeroscopia cet avion de recherche, le CNRS et les Ailes Anciennes souhaitent partager avec le grand public un des outils qui contribuent à faire de la recherche scientifique une extraordinaire aventure. Cet avion a notamment joué un rôle essentiel dans l’avancée des connaissances de notre atmosphère.

En intégrant cet avion au musée aeroscopia, le CNRS et les Ailes Anciennes de Toulouse ont permis à aeroscopia de devenir le premier musée européen à accueillir un pôle dédié à la recherche aéroportée. Le Falcon 20 sera en effet aux côtés d’un autre ancien avion de recherche de Météo France, le Merlin 4. Positionné sur le tarmac sud du musée aeroscopia, le Falcon 20 est à découvrir tous les jours de 09 h 30 à 18 h.

