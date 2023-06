Lélio, le dirigeable électrique 100% Français a fait son premier vol

Article publié le 12 juin 2023 par David Dagouret

Ce dirigeable électrique a effectué son premier vol le 07 juin 2023.

En développement depuis 2012, le dirigeable Lélio, fruit du projet Koesio-Kinetic, a effectué un tout premier vol test le mercredi 7 juin 2023. Cet aéronef a été ensuite présenté le jeudi 08 juin dans sa version finalisée à l’ensemble des partenaires du projet et des entreprises impliquées dans la recherche et le développement des différents éléments qui composent ce dirigeable.

Pierre Chabert, célèbre aéronaute et touche-à-tout de l’aérien, a imaginé en 2012 ce dirigeable. En 2014, il traverse la Manche à bord d’un dirigeable lenticulaire, aux allures de soucoupe volante, déjà propulsé par des moteurs électriques.

Le projet de Lélio s’accélère et bénéficie de la rencontre, en 2017, entre Pierre le pilote et Pieric, l’entrepreneur. A la tête du groupe Koesio, 3500 collaborateurs, 180 agences de proximité pour 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires leader français des services numériques pour les PME et les collectivités.

Pieric Brenier est un chef d’entreprise valentinois. Il a traversé l’Afrique au volant d’une 2 chevaux à l’âge de 22 ans, avant de s’attaquer au Raid Gauloise. Il devient champion du monde de jet-ski en 1997, et pilote avions comme hélicoptères. Séduit par ce projet de dirigeable, Pieric Brenier s’embarque dans cette nouvelle aventure aux côtés de Pierre Chabert. Le projet Koesio-Kinetic est lancé pour donner naissance au dirigeable Lélio.

C’est ensemble, côte à côte aux commandes, que les deux pilotes ont fait décoller Lélio pour la première fois ce 7 juin 2023.

Ce dirigeable est le résultat de plusieurs années de recherche et développement et a bénéficié d’importantes innovations développées par plusieurs entreprises partenaires en Auvergne-Rhône-Alpes, et ce dans différents domaines : textile de l’enveloppe, motorisation, stockage de l’énergie, aérodynamique, alliages de la structure … Premier objectif de l’engin: le record du monde de vitesse, détenu depuis septembre 2004 par le regretté Steve Fossett. Ce jour-là, à bord de son zeppelin à moteur thermique de 75 mètres de long, l’américain a volé à 115 km/h grâce aux 600 chevaux de ses moteurs.

Au-delà du record du monde de vitesse, l’objectif de l'équipe de Lélio, est de faire la preuve des capacités du dirigeable aujourd’hui et, finalement, de le réhabiliter.

Pierre Chabert a déclaré : "L’idée derrière ce record, c’est avant tout de montrer qu'on peut aller relativement vite avec peu d'énergie, et sans émissions de CO2. Et on peut aller plus vite que le dirigeable détenant le record depuis 20 ans parce qu'on a une forme très profilée, très étudiée, et parce que les chevaux électriques sont toujours des bons chevaux. Le CX de notre dirigeable, son coefficient de pénétration dans l’air, est de 0,055. C’est équivalent à une balle de fusil, qui est également très peu freinée par l’air. Nous nous sommes inspirés du thon pour la forme du dirigeable, un animal extrêmement efficace de ce point de vue."

Pieric Brenier, Président de Koesio, a déclaré : "Pierre Chabert et moi-même sommes particulièrement émus d’avoir pu prendre les commandes de Lélio pour un premier vol hier, et très heureux d’avoir présenté aujourd’hui notre dirigeable à l’ensemble de nos partenaires engagés de longue date dans ce projet. Nous avons pu, tous ensemble, contempler le résultat de nos efforts collectifs. Pour la première fois, toutes et tous ont pu admirer Lélio aujourd’hui dans sa version finale, en état de vol. Je suis très fier d’être un des acteurs de ce projet, si proche de nos valeurs chez Koesio. Car c’est avant tout un projet innovant, et un projet éco-responsable qui correspond aux engagements et à l’ADN de Koesio. Nous soutenons et accompagnons depuis toujours l’innovation en faveur du développement de réelles solutions aux problématiques environnementales et sociétales. C’est également un projet humain, une histoire humaine dingue. C’est avec beaucoup de fierté que nous regardons le nom de Koesio apposé sur cet appareil."