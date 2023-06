Pan Europeenne Air Service et Aura Aero signent une lettre d’intention

Article publié le 28 juin 2023 par David Dagouret

L'accord porte sur l'acquisition de 4 exemplaires d'ERA.

Pan Europeenne Air Service et Aura Aero ont signé une lettre d’intention portant sur l'Era, l'avion de transport régional à propulsion électrique. Cet accord a été signé au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, la semaine dernière et porte sur l'acquisition de 4 appareils.



Antoine Foessel et Clément Jacquot, co-dirigeants et propriétaires de Pan Europeenne Air Service ont déclaré : "Nous sommes heureux d’avoir pu trouver un avion éco-responsable correspondant à notre vision de l’avenir de l’aéronautique. En effet, en tant que jeunes dirigeants d’entreprises, il nous semble primordial de préparer la transition écologique dans notre secteur. Après plusieurs mois de recherches et d’études il nous est apparu évident de sélectionner un avion hybride. La typologie des vols que nous effectuons aujourd’hui et le sérieux d’Aura Aero nous a amené à sélectionner l’Era pour le renouvellement de notre flotte. Nous sommes fiers d’être l’un des pionniers dans le transport"



Gwenola Robert, Directrice Commerciale & Après-Ventes d’Aura Aero : "Nous sommes très fiers que Pan Europeenne Air Service ait choisi Era pour décarboner ses opérations en France et en Europe. Economique et faible en émissions, cet avion apportera une solution durable à l’aviation d’affaires, nous en sommes convaincus !."