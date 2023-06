Star Alliance nomme un nouveau PDG

Article publié le 11 juin 2023 par David Dagouret

Theo Panagiotoulias deviendra le nouveau PDG de l'alliance aérienne au cours des prochains mois.

Star Alliance a annoncé début juin, la nomination de Theo Panagiotoulias comme nouveau PDG de l'alliance aérienne.

M. Panagiotoulias possède plus de 25 ans d'expérience internationale dans l'industrie du transport aérien et de l'aviation. Il rejoint Star Alliance après avoir travaillé pour Hawaiian Airlines, où il était vice-président principal des ventes mondiales et des alliances depuis 2014. Auparavant, M. Panagiotoulias était vice-président et directeur général (Asie-Pacifique) chez le fournisseur de technologies de voyage Sabre Corporation, ainsi que vétéran de 15 ans chez American Airlines, où il a occupé plusieurs postes commerciaux, opérationnels et de gestion.

M. Panagiotoulias succédera à Charlotta Wieland, qui a été détachée par SAS - Scandinavian Airlines pour occuper le poste de PDG intérimaire de Star Alliance depuis janvier 2023. Avec l'arrivée de M. Panagiotoulias, Mme Wieland retournera chez SAS et rejoindra également le conseil d'administration de Star Alliance en tant que représentante de SAS. La nomination de M. Panagiotoulias devrait prendre effet au cours des prochains mois, après l'achèvement de certains processus administratifs et l'obtention de certaines autorisations.

M. Panagiotoulias a déclaré : "Star Alliance connecte le monde. Plus de 200 millions de clients voyagent avec ses 26 compagnies aériennes membres chaque année, sur plus de 16 000 vols par jour. L'Alliance a également mené la révolution pour promouvoir une expérience plus transparente pour les passagers. Je suis honoré d'avoir été choisi pour diriger l'équipe Star Alliance et travailler directement avec nos 26 transporteurs membres, alors que nous continuons à innover en tant que première alliance de transporteurs aériens au monde"

Scott Kirby, PDG de United Airlines et président du conseil d'administration de Star Alliance a déclaré : "Au nom du conseil d'administration de Star Alliance, je tiens à féliciter Theo pour sa nomination en tant que prochain PDG de Star Alliance. L'expérience internationale de Theo en matière de commerce et de transport aérien lui a permis de bien comprendre les défis et les opportunités auxquels notre industrie est confrontée aujourd'hui. Je pense qu'il est la personne idéale pour diriger Star Alliance vers l'avenir. Au nom de Star Alliance et de ses transporteurs membres, je tiens à remercier Charlotta pour les services qu'elle a rendus à Star Alliance en tant que PDG par intérim, et je lui souhaite la bienvenue à son siège au Conseil de gestion de l'Alliance".

