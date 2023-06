Article publié le 10 juin 2023 par David Dagouret

La dernière édition du Tour ULM avait eu lieu en 2019. Il s'agissait de la vingt-quatrième édition avec plus de 350 participants, 120 machines et une logistique imressionnante comprenant plus de 20 véhicules dont quatre gros porteurs, camions frigorifiques et une dizaine de véhicules légers et utilitaires.

A cause du COVID, le Tour ULM avait été annulé mais cette année la FFPLUM souhaite reconduire le Tour ULM mais dans une nouvelle formule. Cette formule sera orientée vers les jeunes et pour les jeunes une sorte "d’université d’été".

Pour le Tour ULM Jeunes 2023, qui est réalisé en collaboration avec la DGAC, la FFPLUM souhaite mobiliser davantage dans les territoires afin de poursuivre le développement de la pratique à travers des rencontres et échanges avec les clubs et les acteurs locaux. Aller au contact des territoires et des clubs, promouvoir les territoires survolés et la mise en avant des initiatives locales.

Le Tour ULM Jeune se tiendra du 21 au 29 juillet 2023. Pour s'inscrire à l'événement il faut se rendre sur l'espace licencié de la FFPLUM et choisir dans le menu "dispositif fédéraux" puis "événements" enfin "Tour ULM".