Air France devient Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Article publié le 29 juillet 2023 par David Dagouret

Le 20 juillet 2023, Air France a annoncé la signature d’un accord de partenariat avec le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) de Paris 2024. La compagnie devient ainsi partenaire officiel des 33e olympiades de l’ère moderne et réitère son soutien à l’organisation de cet évènement mondial, après avoir été partenaire de la candidature de Paris 2024 dès 2016.

Les équipes d’Air France à Paris et à travers le monde sont d’ores et déjà mobilisées pour préparer l’arrivée des athlètes, supporters et médias en France à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Une attention particulière sera portée aux voyageurs à mobilité réduite et en situation de handicap, qui pourront notamment faire appel au service Saphir de la compagnie pour toute demande d’assistance.

Les femmes et les hommes d’Air France se préparent également au transport des équipements sportifs nécessaires aux différentes disciplines olympiques et paralympiques : javelots, perches, kayak, vélos, fauteuils ou encore surf en vue des épreuves sur la vague de Teahupo’o à Tahiti.

Air France participera au dispositif d'enregistrement mis en place au sein du Village Olympique et Paralympique en Seine Saint-Denis pour permettre aux athlètes de s’enregistrer et de déposer leurs bagages et équipements sportifs directement sur place avant leur vol retour. Ils pourront ensuite se rendre à l’aéroport via un parcours dédié.

Air France a soutenu dès 2016 la candidature de la ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pas moins de 10 avions de la compagnie ont été décorés pour l’occasion, arborant pendant plusieurs années le logo constitué d’une Tour Eiffel stylisée dessinant les chiffres 24.

En septembre 2017, c’est à bord d’Air France que la délégation française menée par Tony Estanguet rentre victorieuse de Lima après la désignation de Paris comme ville-hôte des olympiades de 2024. Et le 9 août 2021, après cinq années passées au Japon, le drapeau olympique s’envole pour Paris à bord d’un avion d’Air France à l’issue de la cérémonie de clôture des jeux de Tokyo 2020. Accueillie à Paris-Charles de Gaulle par les équipes de la compagnie, la délégation française annonce alors le lancement officiel du compte à rebours jusqu’au 26 juillet 2024, date de la cérémonie d’ouverture des jeux de Paris 2024.

Benjamin Smith, directeur général du Groupe Air France-KLM a déclaré : "Nous sommes fiers de renouveler notre soutien aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Après avoir vibré lors de la désignation de Paris comme ville-hôte, nous sommes impatients de contribuer à la réussite de cet évènement mondial. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 résonnent avec l’ambition et les valeurs d’Air France. Plus que jamais, à l’été 2024, nous ferons rayonner le meilleur de la France à travers le monde en promouvant l’excellence, le respect et l’inclusivité."

Anne Rigail, directrice générale d’Air France a déclaré : "Les équipes d’Air France sont dès à présent mobilisées pour faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 un succès. Le travail de préparation a déjà débuté depuis plusieurs mois et va s’intensifier jusqu’à l’été prochain pour transporter les athlètes et les supporters vers les différents sites Olympiques et Paralympiques. C’est une véritable aventure humaine qui a débuté et que nos 38 000 collaborateurs – pilotes, personnels navigants commerciaux et personnels au sol - ont hâte de partager avec les visiteurs du monde entier."

Tony Estanguet, président de Paris 2024, a déclaré : "C’est forcément avec une émotion particulière que nous accueillons, en tant que Partenaire Officiel des Jeux, Air France dans l’aventure Paris 2024. Entreprise historique, fleuron de l’industrie française, Air France a une histoire forte avec les Jeux, et nous soutient depuis la phase de candidature en 2016. Ensemble, nous allons accueillir le monde et répondre à notre promesse de Jeux à la française, tout en donnant corps à notre devise : Ouvrons Grand les Jeux !"





