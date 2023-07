ATP Flight School commande 40 Cessna Skyhawk

Article publié le 6 juillet 2023 par David Dagouret

Ces appareils seront livrés en 2025.

Textron Aviation a annoncé avoir signé un accord avec ATP Flight School pour l'achat de 40 Cessna Skyhawk qui seront livrés en 2025. Ces avions à piston viendront s'ajouter à la flotte existante d'ATP, qui compte près de 200 Skyhawk répartis dans 82 centres de formation à travers les Etats-Unis.

Il s'agit du deuxième achat de Cessna Skyhawk pour le programme de pilote de ligne de l'ATP en moins d'un an, l'école de pilotage ayant pour objectif de former 20 000 pilotes de ligne d'ici 2030. En octobre 2022, ATP et Textron Aviation se sont mis d'accord sur l'achat de 55 Cessna Skyhawks, dont les livraisons commenceront au troisième trimestre 2023.

Depuis que l'avion a pris son envol, plus de 45 000 Skyhawk ont été livrés à des clients dans le monde entier.

Chris Crow, vice-président des ventes de pistons de Textron Aviation a déclaré : "Le Cessna Skyhawk est la norme en matière de formation aéronautique depuis plus de six décennies. Nous sommes ravis de voir ces avions continuer à inspirer la prochaine génération de pilotes professionnels grâce à cet accord avec ATP Flight School."

Michael Arnold, vice-président du marketing, ATP Flight School a déclaré : "Avec 95 Skyhawks en commande, ATP s'engage à fournir aux étudiants un accès inégalé à une flotte moderne et avancée, afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de carrière dans l'aviation le plus rapidement possible. La flotte nationale d'ATP effectue plus d'un demi-million d'heures de vol par an, sous la surveillance et avec le soutien des équipes d'ATP chargées de la sécurité, de la maintenance et de l'assurance qualité des opérations de vol. La fiabilité éprouvée du Skyhawk et son efficacité en tant qu'avion-école sont essentielles pour remplir cette mission et dispenser une formation de pointe."