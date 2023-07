easyJet inaugure deux nouvelles liaisons depuis Toulouse

Article publié le 5 juillet 2023 par David Dagouret

La compagnie orange a inauguré une liaison vers Faro et Rhodes depuis la ville rose.

easyJet a annoncé la semaine dernière avoir inauguré deux nouvelles liaisons depuis Toulouse. La liaison entre Toulouse et Faro (Portugal) a été inaugurée le 28 juin dernier. Elle sera opérée à raison de 2 vols par semaine le mercredi et le dimanche. La liaison entre Toulouse et Rhodes (Grèce) a quant à elle été inaugurée le 02 juillet dernier et elle sera opérée à raison d'un vol par semaine, le dimanche.

