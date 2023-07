Play : résultats du mois de juin

Article publié le 23 juillet 2023 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté plus de 160 000 passagers en juin 2023.

Play a transporté 160 979 passagers en juin 2023, un nouveau record pour la compagnie. Il s’agit d’une hausse de 25% comparé au mois précédent où la compagnie avait déjà battu son propre record en transportant 128 894 passagers.

Le mois de juin a enregistré un taux de remplissage de 87,2%, et 81,2% des vols de Play sont arrivés à l'heure. De plus, 29,8% des passagers Play ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 25,8% ont voyagé à destination de l'Islande et 44,4% étaient des passagers en correspondance (VIA).

Au total, 604 670 passagers ont voyagé avec Play au cours des six premiers mois de 2023, soit une augmentation de 154% par rapport à la même période en 2022, avec 238 053 passagers. Au cours du deuxième trimestre 2023, 392 325 passagers ont voyagé avec Play, soit une augmentation de 117% par rapport à la même période en 2022, avec 181 202 passagers.

En comparaison avec le mois de juin 2022, Play avait transporté 87 932 passagers, soit une hausse de 83% en 2023. De plus, le coefficient de remplissage du mois de juin s'est également considérablement amélioré par rapport à l'année dernière, passant de 79,2% en 2022 à 87,2% en 2023.

Birgir Jónsson, PDG de Play a déclaré : "Juin a été un nouveau mois record pour PLAY et a marqué le début de la saison estivale sur nos principaux marchés. Nous avons reçu notre dixième avion et avons lancé ou relancé 20 destinations avant l'été. D’ailleurs, au cours des derniers mois, notre équipe s’est agrandie de 200 nouveaux Players. En juin, après une période de forte croissance, nous avons célébré les 2 ans de notre vol inaugural. Avec 10 appareils en service, nous pouvons désormais générer des revenus en équilibrant sainement notre base de coûts, ce qui était difficile ces deux dernières années lorsque nous avions une flotte plus réduite. Les prochains mois d'été, très importants, semblent prometteurs, avec une forte demande et une augmentation des rendements et des recettes sur nos principaux marchés. Le fait que PLAY ait été élue "Meilleure compagnie low-cost d'Europe du Nord" et qu'elle soit arrivée en dixième position sur la liste des "Meilleures compagnies low-cost d'Europe", après seulement deux ans d'existence, est une belle reconnaissance du formidable travail de tous les collaborateurs chez PLAY. Je ne doute pas qu'ils continueront ainsi à l'avenir."