Twin Jet lance une ligne entre Lyon et Pau

Article publié le 5 juillet 2023 par David Dagouret

Dès le 11 septembre 2023, cette liaison sera opérée à raison de 3 vols par jour.

Twin Jet a annoncer l'ouverture d'une nouvelle liaison régulière entre Lyon et Pau. Cette liaison sera lancé dès le 11 septembre prochain. Avec l'ouverture de cette nouvelle ligne, Twin Jet propose désormais cinq destinations au départ de Lyon.

Les vols entre Lyon et Pau seront opérés à raison de 3 vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi. Les horaires sont les suivants :

Ligne Lyon - Pau

Départ à 06:20 arrivée à 07:45 le lundi, mardi, mercredi et jeudi.

Départ à 12:00 arrivée à 12:35 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Départ à 16:30 arrivée à 17h55 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Ligne Pau - Lyon

Départ à 08:10 arrivée à 09:35 le lundi, mardi, mercredi et jeudi.

Départ à 14:00 arrivée à 15:25 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Départ à 18:20 arrivée à 19h45 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Eric Moret, Directeur général de Twin Jet a déclaré : "L’ouverture de cette ligne entre Lyon et Pau témoigne de l’engagement continu de Twin Jet à répondre aux besoins de ses clients et à renforcer son réseau domestique en France. Cette liaison est essentielle pour soutenir les échanges économiques et touristiques entre ces deux régions dynamiques. Nous sommes convaincus que notre engagement à offrir des liaisons intérieures contribue à stimuler la croissance économique et à faciliter les voyages pour nos clients."

