Air France signe un partenariat avec Alltheway

Article publié le 2 août 2023 par David Dagouret

Ce partenariat proposera un service de dépose bagages à Paris et en région parisienne.

Air France propose désormais à ses clients de déposer et enregistrer leurs bagages au cœur de Paris ou en région parisienne, avant même leur arrivée à l’aéroport. Les voyageurs peuvent ainsi se déplacer plus librement et sereinement, sans se préoccuper de leurs bagages qu’ils récupèrent une fois arrivés à destination.

Ce service optionnel est proposé grâce à l’expertise d’Alltheway, start-up spécialisée dans le voyage et la mobilité. Il est déjà disponible dans huit lieux partenaires de l’opération.

Cinq hôtels ACCOR situés en centre-ville permettent cette prise en charge : Novotel Tour Eiffel, Mercure Tour Eiffel, Novotel Les Halles, Mercure Montparnasse et Pullman Bercy. La dépose bagages est également proposée dans les principaux sites d’exposition à l’occasion de salons d’envergure tels que Paris Expo Porte de Versailles, le Parc des Expositions Villepinte et le Palais des Congrès. De nouveaux autres points de dépose bagages seront prochainement disponibles à Paris.

Alltheway prend ainsi en charge les bagages au plus près des clients et les livre directement à la compagnie à l’aéroport. Sécurisés tout au long du parcours, ils sont ensuite chargés sur les vols des clients. Depuis leur espace client Alltheway, ceux-ci peuvent suivre l’acheminement de leurs bagages jusqu’à l’aéroport puis jusqu’à destination grâce à l’outil de suivi des bagages de l’application Air France.

Ce service est ouvert dès 30 heures et jusqu’à 4 heures avant le départ du vol en fonction des lieux de dépose bagages, au prix de 25 euros pour un bagage, puis 10 euros par bagage supplémentaire. Il est disponible sur l’ensemble des vols opérés par Air France au départ de Paris-Charles de Gaulle. La compagnie souhaite aussi développer cette offre pour ses vols au départ de Paris-Orly. Elle travaille également à un service d’enregistrement des bagages à domicile et de livraison des bagages à l’arrivée, à Paris et en région parisienne.

