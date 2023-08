easyJet reçoit son 67e Airbus A320neo

Article publié le 1 août 2023 par David Dagouret

Les appareils de la famille A320neo représenteront 25 % de sa flotte globale d'ici octobre 2024.

easyJet a annoncé avoir pris livraison de son 67e Airbus A320neo ce mois-ci. easyJet compte désormais plus de 20% de cette famille d’avions de nouvelle génération dans sa flotte. La compagnie orange a commandé 164 appareils supplémentaires de la famille A320neo, en plus des 67 déjà livrés.

Sur la base des plans de livraison actuels, les appareils de la famille A320neo représenteront 25 % de sa flotte globale d'ici octobre 2024.

easyJet prévoit 19 livraisons d'appareils de la famille A320neo d'ici fin d’année 2024 et 27 autres en 2025.

David Morgan, directeur de l'exploitation chez easyJet, a déclaré : "Le recours à des technologies plus efficaces est le principal facteur de réduction des émissions à court terme, et le déploiement de ces NEO est un élément clé de ce processus. Nous travaillons également en permanence sur nos opérations quotidiennes, afin d'être plus performants en termes d'efficacité opérationnelle comme nous le faisons avec l'optimisation du profil de descente (DPO) et de l'approche en descente continue (CDA) grâce à un logiciel d'Airbus qui est en cours d'installation sur l'ensemble de nos avions. Ces deux technologies permettront respectivement d'améliorer le système de gestion de vol (FMS) de l'avion pour économiser du carburant et de réduire l'impact sonore au sol."

Wouter Van Wersch, président d'Airbus pour la région Europe et les ventes a déclaré : "Alors que nous continuons à honorer les commandes d'easyJet, chaque livraison d'A320neo assure la croissance de la compagnie à mesure que le trafic rebondit. Airbus se réjouit que les appareils de la famille A320neo, associés à notre solide offre de services, posent les bases de la décarbonisation d'easyJet, qui est déjà bien entamée."

