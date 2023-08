Wizz Air commande 75 avions supplémentaires de la famille A321neo

Article publié le 2 août 2023 par David Dagouret

Wizz Air est un opérateur exclusivement Airbus, avec une flotte de plus de 180 appareils de la famille A320 actuellement en service.

Wizz Air a signé un contrat ferme portant sur 75 appareils supplémentaires de la famille A321neo, ce qui porte à 434 le nombre total d'appareils commandés pour le plus grand des monocouloirs d'Airbus, et à 565 le nombre total d'appareils de la famille A320 de Wizz Air.

József Váradi, PDG de Wizz Air, a déclaré : "Avec l'annonce d'aujourd'hui, Wizz Air renforce sa position de premier opérateur de la famille A321neo en Europe et au Moyen-Orient. Plus de la moitié de notre flotte a déjà été convertie à la technologie neo de pointe. L'efficacité économique inégalée de l'A321neo et son empreinte carbone remarquablement faible renforcent notre engagement à offrir à nos clients des options de voyage abordables et durables. Nous bénéficions d'un partenariat stratégique de longue date avec Airbus et nous sommes fermement attachés à cette technologie exceptionnelle, avec l'un des plus importants carnets de commandes au monde, qui compte plus de 350 avions neo".

Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus et responsable d'Airbus International a déclaré : "Grâce à la gestion de József, Wizz Air a connu une croissance régulière pour devenir une compagnie aérienne redoutable dans le ciel européen et un grand partenaire d'Airbus. L'investissement dans l'A321neo constitue une base solide pour la poursuite de la stratégie d'expansion de Wizz Air. Nous remercions József et tous les employés de Wizz Air pour leur confiance inébranlable dans notre partenariat et nos produits"

