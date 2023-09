Air France s’expose dans les vitrines des Galeries Lafayette pour célébrer ses 90 ans

Article publié le 29 septembre 2023 par David Dagouret

Air France a dévoilé les douze vitrines qu’elle signe aux Galeries Lafayette Paris Haussmann pour célébrer ses 90 ans.

Air France a été créée le 07 octobre 2023 et elle fête donc ses 90 ans. Air France a dévoilé les douze vitrines qu’elle signe aux Galeries Lafayette Paris Haussmann pour célébrer ses 90 ans.

Air France dévoile une collection de cinq robes iconiques réalisées par Xavier Ronze, créateur français et responsable des ateliers costumes pour le ballet de l’Opéra national de Paris. Chaque robe interprète les différents points forts de la compagnie aérienne : les avions et la technologie ; les uniformes et la mode ; les affiches emblématiques valorisant son vaste réseau ; la gastronomie et les arts de la table ; le design et l’architecture. Ces robes uniques sont réalisées à partir d’éléments issus du patrimoine de la compagnie et de pièces actuelles. Elles offrent ainsi un trait d’union entre histoire et modernité, une interprétation forte, incarnant le meilleur d’Air France, le meilleur de la France dans des domaines d’exception.

Afin de dévoiler cette collection de robes uniques, c’est dans les vitrines des Galeries Lafayette qu’Air France s’expose à l’occasion de son anniversaire. Du 28 septembre au 10 octobre 2023, elle retrace ainsi sa légende et son élégance aérienne pour mieux se projeter vers l’avenir à travers les vitrines du célèbre grand magasin. Les robes s’entourent des plus belles pièces patrimoniales d’Air France et du meilleur de la compagnie d’aujourd’hui, pour mettre en lumière 90 ans d’avions mythiques, de confort à bord, d’uniformes de grands couturiers, ou encore de gastronomie à bord et de design.

Sur le même sujet