Air Peace commande cinq nouveaux Embraer E175

Article publié le 21 septembre 2023 par David Dagouret

La valeur de la commande, au prix catalogue, est de 288,3 millions de dollars US.

Air Peace, compagnie aérienne d'Afrique de l'Ouest, basée au Nigéria, a passé une commande ferme de cinq Embraer E175. Les livraisons de ces avions de 88 sièges débuteront en 2024. La valeur de la commande, au prix catalogue, est de 288,3 millions de dollars US.

Air Peace exploite déjà le plus grand jet d'Embraer, le E195-E2, et ces petits appareils viendront compléter la flotte existante de la compagnie.

M. Allen Onyema, Le président-directeur général d'Air Peace a déclaré : "Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans la réalisation de notre ambition de relier l'ensemble du Nigeria à l'ensemble du continent africain, tout en attirant des passagers vers des vols long-courriers au départ de notre hub de Lagos. Cette acquisition nous permet de continuer à mettre en œuvre notre initiative "aucune ville laissée pour compte" - la connectivité est ce que nos passagers, et l'Afrique, exigent. L'accord ouvre également la voie à l'établissement de capacités de maintenance locales au Nigeria, avec le soutien direct d'Embraer."

Stephan Hannemann, vice-président des ventes et du marketing, responsable de la région Afrique et Moyen-Orient pour l'aviation commerciale a déclaré : "L'approche stratégique et innovante d'Air Peace continue de faire d'elle un moteur du succès de l'aviation en Afrique de l'Ouest. Déjà opérateur de l'E2, il est désormais logique d'augmenter sa flotte d'ERJ145, en offrant aux passagers plus de sièges et de confort avec l'E175. Le fait que les cockpits des flottes E1 et E2 soient communs simplifie également les coûts et la gestion des équipages. Reconnaissant l'investissement significatif d'Air Peace dans l'acquisition de la flotte Embraer, qui s'élève à ce jour à 18 appareils neufs, Embraer, en partenariat avec Air Peace, s'engage à soutenir directement la mise en place de capacités de maintenance locales au Nigeria."





Sur le même sujet