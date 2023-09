Air Tahiti Nui fêtera ses 25 ans cette année

Article publié le 25 septembre 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne fêtera en novembre 2023 ses 25 ans.

Le 14 novembre 1998, la compagnie polynésienne achemine pour la première fois des voyageurs de Papeete vers Los Angeles. Les 186 passagers de ce vol inaugural prennent alors place dans un airbus A340 avec une touche polynésienne, marque de fabrique d'Air Tahiti Nui.

25 ans plus tard, Air Tahiti Nui emmène désormais les voyageurs vers leurs destinations de rêve dans une flotte entièrement renouvelée en 2019, le Tahitian Dreamliner, avec son fuselage aux tatouages polynésiens.

Air Tahiti Nui en quelques dates-clés :

1998 : le 14 novembre, Air Tahiti Nui effectue son premier vol entre Papeete et Los Angeles, le 22 novembre marque l’ouverture de la ligne Papeete-Tokyo.

2000 : ouverture de la ligne Papeete-Auckland.

2002 : ouverture de la ligne Papeete-Paris.

2015 : lancement de la politique RSE pour opérer les activités de manière plus responsable.

2017 : création de la filiale TAHITI NUI HELICOPTERS, qui assure notamment les EVASAN entre les îles et les vols-transferts, vols-découvertes…

2019 : Air Tahiti Nui remplace ses cinq Airbus A340 par quatre appareils long courrier de nouvelle génération Boeing 787-9, permettant de réduire les émissions de CO2 de 25 %.

Le 16 mars 2020, le vol TN064 de Papeete à Paris effectué par Air Tahiti Nui réalise le record du plus long vol commercial et domestique de l'histoire avec un peu plus de 130 passagers à bord, sur 15 715 kilomètres. Cette liaison se fait normalement avec une escale à Los Angeles, impossible en raison des restrictions des autorités américaines aux voyageurs européens dans le contexte de pandémie.

Novembre 2022 : ouverture de la nouvelle ligne Papeete-Seattle

Juin 2023 : ouverture de la nouvelle ligne Paris-Seattle en continuité sur Papeete.

Michel Monvoisin, PDG d'Air Tahiti Nui, a déclaré : "Nous fêtons nos 25 ans avec fierté : nous sommes emplis de gratitude envers nos équipes grâce à qui nous lions le monde et la Polynésie Française, et bien sûr pour nos clients fidèles, qui choisissent Air Tahiti Nui pour se rendre à Tahiti et Ses Îles, Seattle ou Los Angeles. Nous nous projetons dans le futur avec détermination et confiance."

