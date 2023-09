Delta propose des vols sans escale depuis Paris vers Las Vegas pour le CES 2024

Article publié le 5 septembre 2023 par David Dagouret

La compagnie américaine proposera 4 vols directs entre ces deux villes.

Delta Air Lines ajoute des vols sans escale depuis ses deux plus grands hubs européens, Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam Schiphol, à destination de Las Vegas (LAS) à l’occasion du Consumer Electronics Show (CES), le plus grand événement technologique au monde, qui se tiendra du 9 au 12 janvier 2024 à Las Vegas.

Le vol DL91 entre Paris CDG et Las Vegas sera proposé le 6, 7, 8 et 9 janvier 2024. Il décollera de Paris à 10h35 pour arrivée à Las Vegas à 13h30. Deux vols retours seront proposés les 12 et 13 janvier entre Las Vegas et Paris CDG. Le vol DL 90 décollera de Las Vegas à 12h20 pour atterrir à Paris à 08h10 +1.

Matteo Curcio, Vice-Président Senior pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde a déclaré : "Le CES est un événement incontournable et Delta s'efforce constamment de répondre à la demande de ses clients souhaitant participer à ces événements mondiaux en augmentant le nombre de sièges et de vols. Les participants au CES sont impatients de découvrir les dernières innovations technologiques et Delta est ravie de leur proposer des vols aller-retour à Las Vegas, en toute sécurité et fiabilité, avec le service de renommée mondiale qui fait notre réputation."





Sur le même sujet