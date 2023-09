Emirates enregistre un été record

Article publié le 5 septembre 2023 par David Dagouret

La compagnie a transporté plus de 14 millions de passagers.

Emirates a connu l'un des étés les plus chargés depuis sa création, avec plus de 14 millions de passagers transportés et un taux d'occupation moyen supérieur à 80 % sur son réseau mondial entre juin et août.

Dubaï est restée une destination populaire auprès des voyageurs, même pendant les mois estivaux, avec deux millions de clients. Au cours de cette période, les principaux marchés d’Emirates vers Dubaï comprenaient le Royaume-Uni, l'Inde, l'Allemagne, le Pakistan, l'Arabie saoudite, la Chine, l'Égypte et le Koweït. Plus de 35 % des visiteurs à Dubaï voyageant sur Emirates ont été des familles, séjournant en moyenne plus de deux semaines.

Cet hiver, la compagnie aérienne prévoit une nouvelle hausse de la demande de voyages à destination de Dubaï.

La ville a déjà accueilli plus de 8,5 millions de visiteurs internationaux au cours des six premiers mois de l’année 2023, enregistrant plus d'un million de visiteurs supplémentaires au cours de la même période l'année dernière.

Adnan Kazim, directeur commercial d'Emirates, a déclaré : "La demande sur notre réseau a été forte et résiliente, malgré les pressions croissantes sur le coût de la vie sur de nombreux marchés. Cela montre la valeur que les gens accordent aux voyages – que ce soit pour le travail, les loisirs, les études ou pour rendre visite à leurs proches ; et à quel point la connectivité aérienne internationale est essentielle pour les communautés. Emirates fait partie des premières compagnies aériennes à avoir rétabli ses horaires de vol. Pour cela, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires industriels, afin d’être prêts à répondre à la demande de nos clients, mais aussi d’attirer les visiteurs en nous appuyant sur l'attrait de Dubaï. Nous sommes heureux de constater la préférence des clients pour nos produits dans toutes les classes de voyage, en particulier dans nos cabines haut de gamme. Emirates continuera de veiller à offrir le meilleur rapport qualité-prix à ses clients, en investissant dans ses produits et services et en exploitant un réseau mondial efficace."





Sur le même sujet