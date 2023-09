Icelandair : résultats du mois d'août 2023

Article publié le 20 septembre 2023 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 547 000 passagers en août.

Icelandair a transporté 547 000 passagers en août pour un total d’environ trois millions de passagers au cours des huit premiers mois de l’année 2023, soit 21% de plus que l’an dernier à la même période.

Au cours des mois de juin, juillet et août, qui sont historiquement les mois les plus importants en termes de trafic, Icelandair a transporté 1,6 million de passagers.

En août, 249 000 passagers ont voyagé vers l'Islande, 51 000 depuis l'Islande, 223 000 étaient des passagers en correspondance en Islande et 25 000 passagers ont voyagé sur des vols domestiques.

Le taux d’occupation des sièges était de 83,9% et la ponctualité était de 78,9%. Les blocs d‘horaires vendus lors des opérations de location ont augmenté de 18% par rapport à l'année dernière. Le fret transporté, mesuré en tonnes-kilomètres de fret (FTK), a augmenté de 43%.

Bogi Nils Bogason, PDG d'Icelandair a déclaré : "Nous sommes heureux de constater une croissance continue d'une année à l'autre et un nombre de passagers qui se rapproche petit à petit de nos résultats de 2019. Les marchés nord-américains continuent d’afficher les performances les plus fortes, et dans cette optique, il est intéressant de se remémorer comment tout a commencé. En août, nous avons célébré une étape importante : les 75 ans de notre premier vol vers les États-Unis. A cette époque, nous exploitions six vols par mois vers New York et Chicago. La durée du vol était de plus de quatorze heures. Aujourd'hui, nous proposons jusqu'à 600 vols directs par mois vers 15 destinations en Amérique du Nord, plus que tous les autres aéroports nordiques réunis. Cet hiver, nous continuerons d'innover en proposant deux vols quotidiens presque tous les jours de la semaine pour Boston et New York. Notre programme hivernal est plus complet que jamais, avec un grand nombre de destinations, à l’image de Baltimore, Raleigh-Durham, Rome et Vancouver qui deviennent des destinations à l’année. Nous sommes également ravis de connecter Akureyri, dans le nord de l'Islande, à notre réseau européen, via Keflavik cet automne. La connexion internationale sera exploitée pendant cinq semaines et offrira des liaisons fluides vers et depuis le nord de l’Islande."





