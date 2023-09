La Patrouille de France reçoit le prix ICARE 2023

Article publié le 29 septembre 2023 par David Dagouret

La Patrouille de France a été récompensée à l’occasion de son 70e anniversaire par le prix ICARE 2023.

Lors d’une cérémonie organisée le 19 septembre à Paris, le prix ICARE a été́ remis au leader de la Patrouille de France 2023, le commandant Aurélien Declercq, et aux huit autres pilotes de cette équipe hors du commun.

Avec le prix ICARE, l’AJPAE récompense chaque année l’œuvre et l’engagement d’une personnalité́ ou d’une équipe dans le domaine aéronautique ou spatial. Les membres actifs de l‘association soumettent chaque année des propositions lors de son assemblée générale, qui vote ainsi une présélection soumise ensuite au vote solennel des membres actifs et associés. Le premier prix Icare a été́ décerné́ à l’héroïque pilote d’essai Charles Goujon en 1957.

Stationnée sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence, la Patrouille de France ou (PAF pour Patrouille Acrobatique de France) est l’une des plus anciennes patrouilles acrobatiques au monde, elle est une ambassadrice de l’armée de l’Air et de l’Espace. Elle est composée de neuf pilotes, d'une quarantaine de mécaniciens, mais aussi de secrétaires, agents d'opérations, photographes et chargés de communication. Ce sont une soixantaine d’aviateurs, passionnés et volontaires, issus des escadrons de combat de l’armée de l’Air et de l’Espace, qui œuvrent quotidiennement à son service. Pendant les meetings aériens, la PAF évolue habituellement à huit appareils pour présenter une démonstration vertigineuse d'une vingtaine de minutes, alternant changements de formations spectaculaires et croisements plus qu’impressionnants.

Commandant Aurélien Declercq, leader de la Patrouille de France a déclaré : "Merci à l‘AJPAE d‘avoir attribué le prix aéronautique et spatial ICARE 2023 à la Patrouille de France, qui vient enrichir cette année d‘anniversaire. La Patrouille de France se nourrit de son passé et de ses racines pour mieux regarder vers l’avenir."

Gesche Wüpper, présidente de l‘AJPAE a déclaré : "Parmi les 9 équipes en lice, quatre propositions ont été́ retenues pour ce prix et soumises aux votes électroniques de nos journalistes affiliés à notre association. La Patrouille de France a été élue à une grande majorité. Avec ce prix ICARE 2023, l‘AJPAE souhaite récompenser cette formation qui depuis 70 ans représente l'excellence de l'aéronautique française, et fait rêver petits et grands à chacune de ses démonstrations aériennes !"