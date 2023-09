Le Concorde en Lego présenté à Aeroscopia de Toulouse

Article publié le 7 septembre 2023 par David Dagouret

Ce modèle de Lego est constitué de 2083 pièces.

Lors d'un événement à Aeroscopia de Toulouse, Lego a présenté son Concorde, ce mercredi 06 septembre 2023. Ce modèle de Lego est constitué de 2083 pièces, mesure une mètre de long et arbore une couleur blanche avec une ligne rouge. On aurait aimé voir une livrée Air France ou British Airways. Ce modèle est très réaliste, car le nez peut s'incliner et le train d'atterrissage est rétractable grâce à un mécanisme spécifique.

Lors de cette présentation étaient présents Milan Madge, le créateur du set concorde Lego ainsi que Jacky Ramon, dernier pilote Concorde chez Air France.

Le modèle Concorde de chez Lego est en vente sur Internet et dans les vingt magasins de la marque en France, mais il faudra débourser quand même la somme de 199,99 euros.

