MULM 2023 : découverte du Dingo

Article publié le 13 septembre 2023 par David Dagouret

Lors du dernier mondial de l'ULM, nous avons découvert le Dingo, l'ultra-léger extrêmement minimaliste.

En 1971, l'avion appelé Hovey Whing Ding a effectué son premier vol et a inspiré les aviateurs à établir une nouvelle catégorie d'avions très connue sous le nom de FAR - part 103. Dans les années 1970, il n'existait malheureusement pas de moteur adapté. Le Hovey Whing Ding ne pouvait donc voler que sur des terrains plats.

Le DINGO a été développé pour honorer l'héritage du premier "ultraléger" Hovey Whing Ding et rappeler ce qui a été à l'origine de la création de cette catégorie d'aéronefs très répandue aujourd'hui.

Le Dingo est un biplan monoplace à cockpit ouvert, avec un moteur en configuration poussoir et un train d'atterrissage classique avec un empennage en T. Il a été conçu pour être facile et rapide à assembler. Il a été conçu dans un souci de facilité et de rapidité d'assemblage. Cela est garanti par la technologie dite "hole-to-hole" utilisée pour la production de DINGO. Les pièces de tôle sont percées et préparées pour permettre au constructeur de les assembler uniquement par rivetage.

La cellule est rivetée à partir de tôles en alliage d'aluminium 6061 et 2024, couramment utilisées dans l'industrie aérospatiale. Les ailes, la gouverne de profondeur flottante et la gouverne de direction sont recouvertes de tissu polyester Ceconite. Un siège en composite est riveté à l'avant du fuselage. Le réservoir de carburant en plastique de 10 litres est situé à l'intérieur du fuselage, derrière le siège du pilote, et le groupe motopropulseur est monté sur le fuselage à l'aide de silentblocs en caoutchouc.

Le train d'atterrissage principal est soudé à partir de tubes d'acier à parois minces et fixé par des boulons à la partie inférieure du fuselage, sous le siège. Le train d'atterrissage arrière est orientable et équipé d'un élément à ressort en silentblocs de caoutchouc. Les ailerons et la gouverne de profondeur sont reliés au manche par des tiges de poussée et de traction, et la gouverne de direction est reliée à des pédales soudées par des câbles.

Les manuels sont créés en deux versions. La première version est un manuel illustré en pdf. Ce manuel pdf comprend la décomposition des assemblages et les numéros de pièces. La seconde version est constituée des vidéos des différents sous-ensembles de la cellule, qui montrent la séquence d'assemblage correct du Dingo.

Le kit prêt à être construit est proposé à 12 204 EUR hors TVA et taxes. Le prix ne comprend pas le moteur, l'hélice, le matériel de couverture, les instruments et les frais d'expédition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Envergure 6,57 m

Surface de l'aile 12,55 m2

Longueur 4,45 m

Envergure de la gouverne de profondeur 2,24 m

Surface de la gouverne de profondeur 1,68 m2

Poids à vide 95 kg

Poids maximum au décollage 220 kg

Capacité du réservoir de carburant 10 l

Consommation moyenne de carburant 5 l/h

VITESSE DE L'AIR :

Vne - Vitesse maximale à ne jamais dépasser 100 km

Vitesse de croisière max. à 7800 t/min 70 km

Vitesse de croisière à 7000 t/min 60 km

Vitesse de décrochage Vso 40 km/h

Dingo peut être équipé d'un moteur d'une puissance comprise entre 25 et 40 CV et d'un poids maximum de 24 kg.

Les moteurs utilisés sur le premier prototype sont les suivants :