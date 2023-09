MULM 2023 : une technologie d'affichage tête haute pour l'aviation légère

Article publié le 8 septembre 2023 par David Dagouret

Microoled et UL Control ont dévoilé au Mondial de l'ULM 2023, le premier dispositif d'affichage tête haute pour l'aviation légère.

Microoled, le spécialiste dans la fabrication des micro-écrans OLED et UL Control - société spécialisée dans les instruments de vol innovants pour les avions ultra-légers - ont dévoilé au salon mondial de l’ULM 2023 le système UC1, le premier dispositif de sécurité à affichage tête haute pour les pilotes d’ULM disposant de la technologie ActiveLook. Le système UC1 est composé d’une sonde multi-capteurs qui mesure les paramètres de vol, d’un boîtier d’interface pour le paramétrage du système ainsi qu’une ou deux paires de lunettes AR à vision tête haute disposant de la technologie ActiveLook.

UC1 est la première solution à affichage tête haute pour l’aviation de loisirs. Dans l’aviation les affichages à tête haute sont utilisés par les pilotes militaires ainsi que dans les vols commerciaux et privés. Ces affichages présentent les données critiques du vol à hauteur des yeux du pilote. Grâce à activeLook, cette technologie est désormais disponible dans le monde de l’aviation légère.

La technologie ActiveLook est une technologie d’affichage à vision tête haute pour des lunettes connectées combinant faible poids, faible consommation d’énergie et offrant une très grande autonomie. Grâce aux lunettes disposant de la technologie ActiveLook, les pilotes d’ULM peuvent voir toutes leurs données en temps réel pendant le vol, comme la vitesse aéro, la vitesse verticale, l’altitude ou encore l’incidence aérodynamique. L’intégration de ces données à été faite pour augmenter la sécurité et améliorer le confort de pilotage des pilotes.

Les données les plus importantes seront affichées directement sur les lunettes, tandis que le boîtier d’interface, installé dans la cabine, informe sur l’état du système. La sonde, installée sur l’aile de l’aéronef sans aucune modification de celui-ci, regroupe de nombreux capteurs et un puissant microcontrôleur permettant le calcul des paramètres utiles au pilote. Tous ces éléments sont autonomes et communiquent entre eux via une liaison Bluetooth. Le boîtier d’interface dispose en outre d’une liaison WIFI pour les mises à jour du système.

Eric Marcellin-Dibon le PDG de MICROOLED a déclaré : "La technologie ActiveLook est déjà plébiscitée par les parapentistes. Avec UL Control nous apportons notre technologie d’affichage tête haute au monde de l’aviation légère. Cette technologie permet aux pilotes de rester concentré sur ce qui se passe directement devant eux, sans avoir à détourner le regard pour lire les informations de vol sur d'autres écrans, augmentant ainsi leur sécurité et leur confort de pilotage tout au long du vol."