TAP Air Portugal augmente ses fréquences vers le Brésil en 2024

Article publié le 21 septembre 2023 par David Dagouret

La compagnie portugaise proposera 11 rotations supplémentaires.

TAP Air Portugal annonce son nouveau programme de vol pour l'été 2024, avec notamment 11 fréquences supplémentaires par semaine vers le Brésil, soit 91 vols hebdomadaires au départ du Portugal.

Recife gagne trois fréquences hebdomadaires supplémentaires au départ de Lisbonne (10 vols au lieu de 7) et Rio passe de 10 à 12 rotations. São Paulo, Belém, Brasilia, Natal, Maceio, Porto Alegre et Salvador bénéficieront également d'un vol hebdomadaire supplémentaire au départ et à destination du Portugal. Avec 91 vols par semaine en été, reliant directement 11 des principales capitales brésiliennes à Lisbonne et Porto, TAP Air Portugal renforce sa présence sur le marché en proposant un service de qualité supérieure entre le Brésil et l'Europe.

La compagnie aérienne portugaise augmentera également son exploitation vers Maputo (Afrique) avec dorénavant 4 vols hebdomadaires, au lieu de 3 actuellement.

En Amérique du Nord, Toronto (Canada) passera à 13 vols hebdomadaires et San Francisco (Californie) à 6 vols hebdomadaires au plus fort de l'été.

En Europe, Rome bénéficie d'un nouveau vol quotidien, soit 5 vols quotidiens au départ et à destination de la capitale italienne, pour un total de 35 fréquences hebdomadaires. Florence, la capitale de la Renaissance, passera également de 8 à 10 fréquences hebdomadaires.

Sur le même sujet