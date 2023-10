Icelandair : résultats de septembre 2023

Article publié le 15 octobre 2023 par David Dagouret

La compagnie islandaise a enregistré une augmentation de 8% du nombre de passagers.

En septembre, 416 000 personnes ont voyagé avec Icelandair, soit une augmentation de 8 % par rapport à septembre 2022. Depuis le début de l'année, la compagnie a transporté environ 3,4 millions de passagers, soit 19 % de plus que l'année dernière sur la même période.

175 000 passagers ont voyagé vers l'Islande, 49 000 depuis l'Islande, 169 000 étaient des passagers en correspondance en Islande et 23 000 passagers ont voyagé sur des vols domestiques.

Le facteur d'activité s'élève à 82,7% et la recette unitaire continue de s'améliorer sur un an. La ponctualité était de 81%, soit une amélioration significative de 10 points sur un an.

Bogi Nils Bogason, PDG d'Icelandair a déclaré : "Nous sommes heureux de constater une augmentation régulière du nombre de passagers d'une année à l'autre et une amélioration continue de la recette unitaire alors que nous clôturons un troisième trimestre solide, le plus important trimestre de notre histoire en termes de nombre de vols. Je tiens à remercier nos employés pour leur excellent travail et dévouement pendant la période estivale chargée. Nous sommes également fiers d’avoir reçu deux prix pour les efforts de notre formidable équipe visant à offrir des services de classe mondiale à nos passagers. En septembre, Icelandair a été classée compagnie aérienne majeure cinq étoiles en 2024 à l'APEX Global EXPO. Cette semaine nous avons également reçu les Danish Travel Awards de la meilleure compagnie aérienne européenne. Nous sommes reconnaissants envers nos passagers pour leur fidélité et leur choix continu d’Icelandair."





