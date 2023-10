Les Embraer C-390 de l'armée brésilienne ont atteint 10 000 heures de vol

Article publié le 23 octobre 2023 par David Dagouret

Cette étape a été franchie après seulement 4 ans de service.

L'Embraer C-390 Millennium, l'avion de transport militaire multi-missions, a franchi l'étape des 10 000 heures de vol au sein de l'armée de l'air brésilienne (FAB), après seulement 4 ans de service. La flotte actuelle de six appareils affiche une disponibilité opérationnelle de 80 % et un taux d'accomplissement des missions supérieur à 99 %.

Outre le Brésil, le C-390 a été commandé par le Portugal et la Hongrie, deux pays membres de l'OTAN. Les Pays-Bas, l'Autriche et la République tchèque ont également choisi le C-390.

Pour rappel, Aeroweb-fr.net avait participé au vol de démonstration de cet appareil militaire en juin dernier lors du salon aéronautique du Bourget, revoir l'information :

Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security a déclaré : "Le C-390 démontre chaque jour ses capacités et sa fiabilité. Grâce à ses performances exceptionnelles dans un large éventail de missions, cette plateforme multi-missions est devenue la principale source de mobilité aérienne des FAB. L'excellence opérationnelle du C-390 attire l'attention de nombreuses forces aériennes dans le monde entier."

Le général Marcelo Kanitz Damasceno, commandant de l'armée de l'air brésilienne a déclaré : "Du début à la fin, le KC-390 Millennium d'Embraer, une entreprise brésilienne de classe mondiale, nous a rendus très fiers. C'est grâce à cet appareil que l'armée de l'air brésilienne a déjà réalisé - et continue de le faire - un large éventail de missions de transport, que ce soit au Brésil pendant l'opération Covid-19 ou à l'étranger, dans le cadre de missions telles que le rapatriement de Brésiliens d'Ukraine et d'Israël et le réapprovisionnement aérien en Antarctique. La célébration de ce jalon de 10 000 heures de vol du KC-390 témoigne de l'engagement et du dévouement de l'armée de l'air brésilienne et d'Embraer. Grâce à ses performances exceptionnelles et à sa polyvalence éprouvée, le KC-390 est devenu le principal appareil de mobilité aérienne de l'armée de l'air brésilienne. Nous sommes fiers de participer à cette réussite et à la reconnaissance mondiale dont l'avion a fait l'objet. Félicitations à tous ceux qui ont participé à ce succès."





