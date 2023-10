Les initiatives de Delta Air Lines pour soutenir Octobre Rose

Article publié le 10 octobre 2023 par David Dagouret

Campagne de sensibilisation et collectes de fonds dans les aéroports et à bord des avions Delta pour soutenir la recherche sur le cancer du sein

Au mois d'octobre, la compagnie Delta se pare de rose en lançant une série d'initiatives sur terre et dans les airs, visant à collecter des fonds pour l'organisation à but non lucratif Breast Cancer Research Foundation (Fondation pour la recherche sur le cancer du sein). Depuis 2005, les employés de Delta, les passagers, leurs familles et amis ont récolté plus de 24 millions de dollars pour la recherche, dont 3 millions de dollars en 2022.

­Cette année, parmi les initiatives de Delta Air Lines, l'arrivée à l’aéroport Rome Fiumicino le 3 octobre et le 4 octobre dernier à l'aéroport de Paris-Charles de Gaule, de l'emblématique avion rose de Delta. À bord de ces vols et sur les quelque 4 000 vols quotidiens de Delta opérés en octobre, le personnel navigant sera vêtu d'uniformes roses et de la limonade rose sera servie à bord.

Pour soutenir la cause, il sera également possible d'acheter différents produits teintés de rose, tels que des chapeaux, des écharpes et des t-shirts. Tous les passagers sont invités à participer en achetant ces produits ou en faisant un don (en espèces et en devises étrangères). Delta encourage également ses passagers et les personnes qui soutiennent cette cause à acheter des articles dans la boutique en ligne dédiée : SkyBoutique, dont les recettes seront reversées à la Collecte de fonds.

À partir du 1er octobre, les passagers pourront soutenir la cause en se nourrissant et en buvant du rose à bord. Pendant tout le mois, 25% des recettes de tous les achats de nourriture et boissons à bord de Delta seront reversés à la BCRF. De plus, en collaboration avec ses partenaires, certaines offres de collations et de boissons prendront une teinte rose pour témoigner du soutien à la cause. En cabine Delta One, les passagers se verront remettre une trousse de voyage aux couleurs d’Octobre Rose.

La véritable motivation des initiatives de Delta pour lutter contre le cancer du sein provient de ses employés, qui ont souvent été touchés directement, ou indirectement, par la maladie.

Robin Schmidt, hôtesse de l'air basée à Atlanta, a collecté 46 804 dollars l'année dernière, soit la somme la plus importante jamais réunie par un seul employé. "Quand on me demande comment j'ai fait, je leur réponds que j'ai simplement raconté mon histoire. J'ai collecté des dons pour mon amie et collègue qui luttait pour la deuxième fois contre le cancer du sein. J'ai dit à mes passagers que chaque centime qu'ils donneraient pourrait lui offrir un moment de plus sur cette terre, et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir contribué à lui sauver la vie ."





