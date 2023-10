Rolls-Royce signe un contrat avec la Direction Générale de l'Armement

Article publié le 28 octobre 2023 par David Dagouret

Ce contrat porte sur le soutien des moteurs Trent 700 équipant l'Airbus A330 MRTT

Rolls-Royce a conclu un contrat avec la Direction Générale de l'Armement (DGA) pour assurer le soutien des moteurs Trent 700 équipant l'Airbus A330 multi rôle Tanker Transport (MRTT) en service dans l'Armée de l'air française et de l'Espace (AAE) et entretenus par la Direction de la Maintenance Aérienne (DMA).

L'accord appelé MissionCare sera d'une durée maximale de 20 ans et prévoit des disponibilités des moteurs TRENT 700 pour répondre aux besoins des Forces Aériennes Stratégiques.

La France a sélectionné le Trent 700 pour équiper sa flotte de MRTT en juin 2016. Le premier avion est entré en service en octobre 2018.

Le Trent 700 s'est avéré être le moteur de choix pour l'A330 MRTT qui équipe également les flottes du Royaume-Uni, des Émirats arabes unis, de la République de Singapour, de la République de Corée, du Qatar et de la FMM de l'OTAN.

La flotte d'A330 MRTT Phoenix est déployée par les forces aériennes stratégiques au sein du 31e escadre de ravitaillement en vol et de transport basée sur la base aérienne 125 à Istres et comprendra à terme 15 appareils.

Alex Zino, directeur du développement commercial au Royaume-Uni et à l'international - Défense, Rolls-Royce, a déclaré : "Cet accord fournira à l'armée de l'air française un service de soutien qui maximisera leur capacité de mission tout en fournissant une structure de maintenance et de coûts de maintenance et une structure de coûts prévisibles. Il démontre une fois de plus notre position de leader dans le domaine du soutien basé sur la disponibilité des flottes MRTT à l'échelle mondiale."





