Silk Way West Airlines prend livraison de son premier Boeing 777 Freighter

Article publié le 10 octobre 2023 par David Dagouret

Le transporteur de fret modernise sa flotte avec cinq Boeing 777 Freighters.

Le premier Boeing 777 Freighter de Silk Way West Airlines est arrivé à l'aéroport international Heydar Aliyev (Azerbaijain) le 03 octobre 2023, alors que la compagnie aérienne devient le plus récent exploitant du plus grand, du plus long rayon d'action et du plus performant des biréacteurs de fret au monde. Le 777 Freighter permettra à Silk Way West d'augmenter sa capacité afin de répondre à la demande croissante de fret dans le monde entier.

Fadi Nahas, vice-président de Silk Way West Airlines, Amériques a déclaré : "La livraison de cet avion marque un moment décisif dans notre plan stratégique visant à rendre Silk Way West Airlines plus écologique, plus économe en carburant et mieux positionnée pour la croissance, de la conception à la réalité. Cette expansion de la flotte permettra à Silk Way West Airlines d'augmenter le volume de ses vols et d'étendre sa portée à de nouvelles destinations stratégiques, reflétant ainsi l'importance croissante de notre base de Bakou en tant que centre de transport régional et mondial."

Paul Righi, vice-président de Boeing en charge des ventes pour l'Eurasie a déclaré : "Alors que la flotte mondiale de fret aérien devrait croître de plus de 60 % au cours des 20 prochaines années, l'efficacité inégalée du 777 Freighter renforcera les capacités de Silk Way West et lui permettra d'étendre ses opérations de fret de classe mondiale. Nous sommes honorés de renforcer notre partenariat alors que Silk Way West poursuit le développement de sa flotte de freighter."





