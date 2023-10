TAAG Angola Airlines commande des Boeing 787 Dreamliner

Article publié le 18 octobre 2023 par David Dagouret

La compagnie africaine a passé une commande pour 4 Boeing 787 Dreamliner.

Boeing et TAAG Angola Airlines ont annoncé le 10 octobre dernier, que le transporteur africain ajoute le Boeing 787 Dreamliner à sa flotte avec la commande de quatre exemplaires.

TAAG Angola Airlines exploite actuellement cinq 777-300ER, trois 777-200ER et sept 737-700 pour 12 destinations en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud et en Chine.

Eduardo Fairen, PDG de TAAG Angola Airlines a déclaré : "Notre objectif est de travailler avec les meilleurs constructeurs au monde pour mettre en place une flotte multi-types, afin de nous assurer que nous disposons des avions appropriés pour chaque type de vol, notamment pour nos liaisons intercontinentales", . "L'option 787 répond à notre volonté de disposer d'un équipement moderne, de grande taille et efficace, capable de remplacer progressivement notre flotte actuelle de gros-porteurs et d'offrir à nos clients une expérience de vol améliorée".

Anbessie Yitbarek, vice-président de Boeing chargé des ventes commerciales et du marketing pour l'Afrique a déclaré : "Le 787 Dreamliner permettra à TAAG Angola Airlines d'ouvrir de nouvelles lignes et d'étendre son réseau international. L'efficacité et le confort des passagers du Dreamliner, leaders sur le marché, permettront de faire progresser les plans de modernisation de la flotte de la compagnie."





