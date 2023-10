Textron livre son 100e Cessna Citation Longitude

Article publié le 15 octobre 2023 par David Dagouret

Le nom du client n'a pas été précisée.

Textron Aviation a annoncé le 09 octobre dernier, la livraison du 100ème avion d'affaires Cessna Citation Longitude à un client de longue date, dont le nom n'a pas été précisé. Les employés de Textron Aviation ont fêté cette étape importante lors d'une célébration spéciale au siège de la société à Wichita.

Lannie O'Bannion, vice-président senior des ventes mondiales et des opérations aériennes a déclaré : "Les performances, l'efficacité et l'expérience inégalée de la cabine du Citation Longitude en ont déjà fait un avion légendaire dans son segment. Nous sommes fiers de cette étape importante de livraison et de notre équipe talentueuse qui continue à concevoir et à offrir la meilleure expérience aéronautique à nos clients."

Sur le même sujet