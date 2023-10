United Airlines commande 60 avions A321neo supplémentaires

Article publié le 15 octobre 2023 par David Dagouret

L'engagement d'achat direct de la compagnie auprès d'Airbus porte désormais sur 180 A321.

United Airlines a passé une commande de 60 Airbus A321neo supplémentaires, soutenant ainsi l'initiative " United Next " de la compagnie aérienne visant à intégrer de nouveaux appareils dans sa flotte et à standardiser et améliorer son réseau mondial. United avait déjà commandé 50 A321XLR et 70 A321neo. Avec cette nouvelle commande, l'engagement d'achat direct de la compagnie auprès d'Airbus porte désormais sur 180 A321.

Les A321neo de United seront équipés de la cabine Airspace d'Airbus.

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus a déclaré : "Dès l'introduction de l'A321neo dans sa flotte dans les semaines à venir, United bénéficiera pleinement de la cabine Airspace d'Airbus, offrant une expérience exceptionnelle aux clients et aux équipages de cabine, en phase avec l'initiative United Next. En ce qui concerne les opérations, l'efficacité énergétique de l'A321neo, sa faible empreinte carbone et ses coûts de maintenance et d'exploitation réduits changeront la donne pour nos partenaires de United."

Sur le même sujet