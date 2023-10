Volotea annonce une année 2023 record à Lyon

Article publié le 15 octobre 2023 par David Dagouret

La compagnie a annoncé le lancement de 8 nouvelles lignes et un avion supplémentaire.

Volotea a présenté le 04 octobre dernier, son bilan de l’année, ses ambitions et ses nouveautés pour l’année à venir à l'Aéroport Lyon-Saint Exupéry. L’occasion pour Gabriel Schmilovich, Directeur de la Stratégie, et Gilles Gosselin, récemment nommé Directeur France de Volotea, de revenir sur l’ancrage, le développement de la compagnie sur le territoire lyonnais et les futures opportunités de voyages toujours plus nombreuses pour les voyageurs en 2024.

la compagnie aérienne prévoit pour 2024 la plus haute capacité de son histoire à Lyon avec près d’1,1 million de sièges et 6 300 vols. Volotea continuera de jouer un rôle central en 2024 avec un total de 40 destinations (8 de plus qu’en 2023).

La compagnie a annoncé les 4 premières nouvelles routes disponibles à partir d’avril 2024 :

Oslo avec 2 vols par semaine, les lundis et vendredis.

Naples avec 2 fréquences hebdomadaire, les jeudis et dimanches.

Rhodes avec une rotation une fois par semaine, les samedis.

Marrakech avec 2 fréquences par semaine (les mardis et samedis).

En 2024, la Ville des Lumières sera connectée à 12 pays (Algérie, Allemagne, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Morocco, Norvège, Portugal, République Tchèque, et un nouveau pays qui sera annoncé prochainement.)

Pour soutenir sa croissance à Lyon, la compagnie s’appuiera notamment sur un avion supplémentaire de type Airbus A320 (3 appareils au total seront basés à Lyon).

Cette année a été marquée par une croissance significative pour Volotea à l’Aéroport Lyon-Saint Exupéry avec 771 000 sièges proposés (augmentation spectaculaire de 502 % en comparaison à 2019 et de 65 % par rapport à 2022). Volotea a enregistré un taux de remplissage moyen de 99 % durant ces 5 dernières années.

La saison estivale 2023 (juin-août) a été tout aussi impressionnante avec 254 000 sièges proposés (soit + 348% par rapport en 2019 et + 31 % par rapport à 2022) et un taux de remplissage moyen de 92 % sur les 1 400 vols opérés.

Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea a déclaré : "Nous sommes profondément fiers de notre ancrage et notre dynamisme sur ce territoire, 2 ans après son ouverture et grâce à notre collaboration avec VINCI Airports, Lyon est désormais la 3ème base de notre compagnie en Europe. Nous annonçons des perspectives excellentes pour 2024, pour les touristes d’agréments comme les voyageurs d’affaires et sommes ravies d’annoncer aujourd’hui 4 nouvelles lignes. Notre volonté est de continuer notre développement avec l’ensemble des parties prenantes afin de proposer aux habitants de la Capitale des Gaules toujours plus de choix de destinations à des prix compétitifs. Déterminé à poursuivre notre rôle d’acteur économique important sur la région, la mise en place d’un nouvel avion sera synonyme de la création d’une trentaine d’emplois supplémentaires. Après cette année 2023 record, nous remercions l’ensemble de nos partenaires pour leur collaboration et leur confiance qui nous permettent de continuer à écrire l’histoire de Volotea à Lyon."

Tanguy Bertolus, Président du Directoire de Lyon Aéroport a déclaré : "Les équipes de VINCI Airports sont heureuses d’accompagner Volotea dans leur développement continu à Lyon. Avec un 3ème avion en avril prochain, le renforcement de la base de Volotea à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry développe encore la connectivité du territoire avec 8 nouvelles lignes attendues dont 4 sont annoncées aujourd’hui. Enfin, l’accueil de Volotea à l’aéroport de Lyon contribue également à la croissance économique du territoire avec 100 collaborateurs directs employés par la compagnie espagnole sur sa base et plus de 500 emplois indirects."





Sur le même sujet