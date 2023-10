Vueling s’engage dans la lutte contre le cancer du sein

Article publié le 28 octobre 2023 par David Dagouret

La compagnie lance une campagne de sensibilisation à l’importance du dépistage précoce du cancer du sein.

A l’occasion de la campagne annuelle d’Octobre Rose, Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, s’associe pour la septième année consécutive à l'Association Espagnole Contre le Cancer. Cette initiative vise à rappeler l'importance cruciale du dépistage précoce dans la lutte contre le cancer du sein en ce mois de sensibilisation.

Dans le cadre de cette campagne, Vueling a habillé ses appui-têtes du message : "Early check, the check-in that can't wait" (le contrôle qui ne peut pas attendre). Cette campagne souligne ainsi l'importance de procéder très tôt au dépistage du cancer du sein.

La campagne est également relayée sur le site de la compagnie, où les « instructions de sécurités » sont détaillées.

Cette collaboration entre Vueling et l'Association Espagnole Contre le Cancer ne se limite pas à des actions de sensibilisation et de prévention.

En effet, les deux entités travaillent main dans la main sur diverses actions humanitaires, y compris le transport des patients atteints de cancers pour leur permettre de recevoir un traitement médical approprié. De plus, Vueling assure également la prise en charge d'enfants dont les parents sont malades, afin qu'ils puissent profiter des colonies de vacances d'été organisées par l'association.

Sandra Hors, directrice de la communication, des affaires publiques et du développement durable de Vueling a déclaré : "Chez Vueling, nous avons à cœur d’œuvrer au bien-être collectif en mettant nos ailes au service de ceux qui en ont le plus besoin. Nous souhaitons également nous engager activement dans la lutte contre une maladie aussi répandue. Nous faisons de nos avions un espace de sensibilisation pour faire la différence."