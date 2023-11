Air Canada inaugure son vol entre Vancouver et Dubaï

Article publié le 7 novembre 2023 par David Dagouret

Le 28 octobre dernier, la compagnie canadienne a relié Vancouver à Dubaï.

Air Canada a inauguré le 28 octobre dernier, sa liaison entre Vancouver et Dubaï. Ce vol saisonnier vient compléter quatre fois par semaine le service quotidien assuré toute l'année par Air Canada entre Toronto et Dubaï.

Les vols entre Vancouver et Dubaï sont assurés en Boeing 787 Dreamliner, qui propose trois classes de service.

Les horaires des vols sont les suivants :

Vol AC78 départ de Vancouver à 21h15, arrivée à Dubaï à 00h05 (+2 jours) lundi, mardi, jeudi et samedi.

Vol AC79 départ de Dubaï à 02h05, arrivée à Vancouver à 05h55 le lundi, mercredi, jeudi et samedi.

Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada a déclaré : "Nous sommes très heureux de lancer la toute dernière liaison internationale d'Air Canada, entre Vancouver et Dubaï. Cet itinéraire relie non seulement deux des principales destinations cosmopolites du monde, réputées pour leurs remarquables points d'intérêt, leur riche culture, leurs divertissements et leurs aventures récréatives, mais aussi deux plaques tournantes mondiales qui offriront aux clients des options de voyage inégalées, que ce soit pour les loisirs, pour rendre visite à des amis ou à de la famille, ou pour les affaires. À YVR, nos vols ont été conçus pour offrir des correspondances pratiques au départ et à destination de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de l'ouest des États-Unis. Via Dubaï, grâce à des vols assurés en collaboration avec Emirates, notre partenaire d'exploitation à code multiple et de programme de fidélité, les clients auront accès à une multitude de destinations au Moyen-Orient, dans le sous-continent indien et en Afrique de l'Est."

Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport de Vancouver a déclaré : "Dubaï est une destination fascinante pour les liaisons sans escale au départ de YVR. Déjà dynamique en soi, cette nouvelle liaison vers Dubaï facilitera aussi les correspondances entre Vancouver et la région, l'Inde et l'Afrique du Nord. Je remercie Air Canada pour ses investissements continus à YVR en tant que plaque tournante principale pour les vols transpacifiques. Nous nous réjouissons d'accueillir cette nouvelle liaison et de relier l'Ouest canadien aux Émirats arabes unis au bénéfice de notre collectivité et de l'économie qui la soutient."

Rob Whitehouse, vice-président - Recherche des aéroports de Dubaï a déclaré : "Les aéroports de Dubaï sont heureux de l'ajout de Vancouver à leur liste toujours croissante de destinations internationales, en raison du lancement de la nouvelle liaison d'Air Canada. Grâce à des départs commodes de l'aéroport international de Dubaï (DXB), les nouveaux vols d'Air Canada assurent un lien fluide entre la côte ouest canadienne et Dubaï. Cette expansion permet de compléter le service quotidien d'Air Canada entre DXB et Toronto, et réitère notre engagement à transporter davantage de voyageurs vers Dubaï, ainsi qu'à élargir encore plus notre connectivité internationale."





